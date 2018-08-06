السنغالي «با» يتعرض لإهانات عنصرية في الدوري الصيني

المصدر: شنغهاي - أ.ف.ب

اتهم اللاعب السابق لنادي تشلسي الانجليزي لكرة القدم، السنغالي ديمبا با، لاعباً صينياً بتوجيه إهانات عنصرية له خلال مباراة بين فريقيهما في الدوري الصيني.

ويدافع اللاعب السنغالي (33 عاماً) عن ألوان نادي شنغهاي شينخوا الصيني، وكان يشارك في مباراة ضد منافسه تشانغشون ياتاي، أول من أمس، في المرحلة الـ16 من الدوري المحلي، انتهت بالتعادل 1-1. وإثر احتكاك بين با وأحد لاعب النادي المنافس، اتهم السنغالي زميل الأخير زانغ لي بتوجيه إهانات عنصرية له. وأشارت وسائل إعلام صينية عدة إلى أن الكلمات الصادرة عن اللاعب الصيني بحق با تحمل طابعاً عنصرياً، وهو الأمر الذي تطرق إليه مدرب شنغهاي شينخوا وو جينغوي بالقول «علمت أن لاعباً من ياتاي استخدم كلمات مهينة بحقه (با)». وأضاف «الدوري الصيني يضم لاعبين من ألوان بشرة مختلفة، علينا أن نحترم خصومنا».