«بيراميدز» يستهل الدوري المصري بفوز صعب

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

استهل فريق بيراميدز (الأسيوطي سابقاً) منافساته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه إنبي 1/‏صفر، خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري التي شهدت أيضاً فوز سموحة على مصر المقاصة 2-1.

ويدين بيراميدز بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد مجدي افشة، الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. وأنهى إنبي المباراة بـ10 لاعبين بعدما تلقى عرفة السيد البطاقة الحمراء في الدقيقة 87.

وحصد بيراميدز على أول ثلاث نقاط له هذا الموسم وظل فريق إنبي بلا نقاط.

وفي المباراة الثانية، استهل فريق سموحة مبارياته في الدوري بالفوز على مضيفه مصر المقاصة 2-1.