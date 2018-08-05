بيكنباور: المنتخب الألماني في حاجة إلى تجديد دمائه

المصدر: برلين - د.ب.أ

يرى أسطورة المنتخب الألماني، فرانز بيكنباور، أن منتخب بلاده في حاجة إلى تجديد دمائه، من أجل إعادة الهيبة الدولية للفريق عقب الخروج المحبط من دور المجموعات لمونديال روسيا.



وقال بيكنباور (72 عاماً) لصحيفة «بيلد» أمس، «من الخارج لدي انطباع بأن العاطفة قد انحسرت بعيداً في آخر أربعة أعوام منذ التتويج بلقب مونديال البرازيل 2014، والاعتماد على اللاعبين الواعدين هو الطريق الصحيح للانطلاق».



بيكنباور، الذي يعد الوحيد بجانب الفرنسي ديدييه ديشان والبرازيلي ماريو زاجالو الذين فازوا بلقب كأس العالم كلاعب ومدرب، يرى أن الاعتداد بالنفس عنصر مهم لتمثيل بلادك. وأضاف «ترديد النشيد الوطني قبل المباراة يجعلك أكثر جاهزية من مضغ العلكة». وشدد بيكنباور على أن فشل ألمانيا في مونديال روسيا يعود إلى «أداء وتصرفات اللاعبين».

