باريس سان جيرمان بطلاً للسوبر للمرة السادسة على التوالي

المصدر: أحمد طارق-دبي

أحرز فريق باريس سان جرمان لقب كأس الأبطال الفرنسية في كرة القدم للمرة السادسة على التوالي، بفوزه على فريق موناكو بنتيجة 4-صفر في مدينة شينزين الصينية اليوم السبت.

وسجل لباريس سان جيرمان أنخل دي ماريا (33 و90+2)،و كريستوفر نكونكو (40)، وتيموتي ويا (67).

وهذا اللقب الثامن والسادس على التوالي لسان جرمان في المسابقة التي تعد بمثابة الكاس السوبر، والثاني تواليا ضد موناكو وصيفه الموسم الماضي في البطولة الفرنسية .

وشارك النجم البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم، في الدقيقة 76 من المباراة بدلا من لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، ليحمل ألوان فريقه للمرة الأولى في خمسة أشهر.