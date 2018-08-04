النصر السعودي يفوز بصفقة النيجيري أحمد موسى

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

أنهى نادي النصر السعودي لكرة القدم صفقة ضخمة بتعاقده مع النيجيري أحمد موسى، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي لأربع سنوات، حسب ما كتب النادي السعودي، أمس، في حسابه الرسمي على صفحة «تويتر».

ولم يكشف النصر، ثالث الدوري السعودي الموسم الماضي، عن قيمة الصفقة.

وترك موسى (25 عاماً) نيجيريا في سن مبكرة عام 2010، ليحمل ألوان فينلو الهولندي (2010-2012)، وسسكا موسكو الروسي (2012-2016)، ثم اشتراه ليستر سيتي بـ16.6 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يفرض نفسه في التشكيلة الأساسية، فأعاره مطلع هذا العام لسسكا موسكو.

ويملك في رصيده ثلاثة ألقاب للدوري الروسي وكأس أمم إفريقيا 2013 مع منتخب بلاده. وشارك مع منتخب نيجيريا في مونديال روسيا 2018، وسجل هدفي الفوز ضد آيسلندا، لكن «النسور الممتازة» أخفقت في التأهل لدور الـ16 بعد خسارتها ضد الأرجنتين.