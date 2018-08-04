سيتي يكافئ خيسوس بـ 5.8 ملايين يورو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم وأ.ف.ب

وقع المهاجم الدولي البرازيلي غابريال خيسوس عقداً جديداً يبقيه مع فريقه مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حتى عام 2023، حسب ما كشف الأخير أمس في موقعه الرسمي.

وقالت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، إن النادي كافأ لاعبه المميز، وحافظ عليه بزيادة راتبه السنوي من نحو أربعة ملايين يورو سنوياً، إلى 5.8 ملايين يورو، وقال اللاعب في تصريحات صحافية إن أفضل قرار اتخذه في مسيرته كان اللعب لمان سيتي.

والتحق البرازيلي البالغ 21 عاماً بسيتي في يناير 2017، قادماً من بالميراس بعقد يمتد حتى 2021، مقابل 33 مليون يورو، إضافة إلى الحوافز والمكافآت.

وقال «سيتي نادٍ هائل ويكبر يوماً بعد يوم، وأريد أن أقول شكراً على كل شيء. أتمنى مواصلة إسعاد المشجعين».