نقطة بشق الأنفس للأهلي أمام الإسماعيلي

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

انتزع الأهلي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية نقطة بشق الأنفس من الإسماعيلي (1-1)، أول من أمس، في المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم. وافتتح التونسي لسعد الجزيري (55) التسجيل للإسماعيلي في شباك الدولي محمد الشناوي، قبل أن يعادل في الرمق الأخير البديل محمد شريف في أول هدف رسمي له مع الأهلي (90+4)، في شباك الحارس المخضرم عصام الحضري.

وأقيمت المباراة على استاد السلام في القاهرة دون حضور جماهيري، وفاز المصري البورسعيدي على الجونة بهدف البوركينابي محمد كوفي (66). وافتتح الدوري الثلاثاء بتعادل الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب 1-1، وبتروجيت سلباً مع الزمالك. وتعادل الاربعاء الداخلية مع وادي دجلة 1-1، والنجوم الوافد الجديد مع طلائع الجيش سلباً، فيما فاز الإنتاج الحربي على حرس الحدود 2-1.