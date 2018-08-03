بلماضي مدرباً جديداً للمنتخب الجزائري

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس، تعيين جمال بلماضي مدرباً للمنتخب الوطني خلفاً لرابح ماجر، الذي أقيل من منصبه في يونيو، في عقد يمتد حتى كأس العالم 2022. وأورد الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني «جمال بلماضي هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري إثر التوصل الى اتفاق بينه وبين رئيس الاتحاد السيد خير الدين زطشي». ونشر الاتحاد صورة للطرفين يتصافحان، مشيراً إلى أن الاتفاق تم أول من أمس الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، موضحاً أن توقيع العقد سيتم «قريبا جداً»، وأنه يمتد «حتى كأس العالم 2022». وسيعود بلماضي (42 عاماً) إلى صفوف المنتخب الجزائري الذي سبق له الدفاع عن ألوانه وتألق معه كلاعب في 20 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف.