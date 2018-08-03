المكسيكي أغيري مدرباً للمنتخب المصري

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

عقد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة مؤتمراً صحافياً، أمس، في مقر الاتحاد بالقاهرة، قدم خلاله المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، المكسيكي خافيير أغيري إلى وسائل الإعلام.

وكانت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبوريدة وعضوية حازم إمام ومجدي عبدالغني وأحمد مجاهد، قد أنجزت الاتفاق رسمياً مساء أول من أمس مع أغيري، لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني لمدة 4 سنوات.

وجاء اتفاق اتحاد الكرة مع أغيري المدير الفني السابق لفريق الوحدة الإماراتي مقابل حصوله على 120 ألف دولار مع مساعدين اثنين أجانب.

ويملك أغيري سيرة ذاتية جيدة بقيادته عدداً من الأندية في الدوري الإسباني أبرزهم ريال سرقسطة (45 مباراة)، وإسبانيول (70 مباراة) خلال الفترة بين 2010 و2014، لكنه لم يقدم مستويات جيدة تشفع له بالبقاء، حيث تمت إقالته في الأولى وأعلن رحيله في الثانية.