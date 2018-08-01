ميسي ينهي عطلته وينضم إلى تدريبات برشلونة

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أمس، إلى تدريبات فريقه برشلونة الإسباني، بعد انتهاء عطلته الصيفية. وحصل ميسي على إجازة لنحو شهر، بعد خروج المنتخب الأرجنتيني من دور الـ16 لمونديال روسيا في 30 يونيو الماضي، على يد فرنسا.

واجتاز ميسي الكشف الطبي الدوري في برشلونة، عصر أمس، وسيخوض أول حصة تدريبية مع فريقه، استعداداً للموسم الجديد.

وخضع بيكيه وخوردي ألبا وبوسكيتس لاختبارات فنية وطبية قبل المشاركة في التدريبات. ويشارك الرباعي الدولي في التدريبات باستاد كامب نو بمفردهم، حتى عودة الفريق بقيادة المدرب إرنستو فالفيردري من المعسكر المقام حالياً في أميركا. ويستعد برشلونة لملاقاة إشبيلية، في 12 الجاري، في كأس السوبر الإسباني.