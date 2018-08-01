رونالدو يدفع هيغواين للرحيل إلى ميلان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم وأ.ف.ب

ذكر تقرير إخباري إيطالي، أمس، أن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، وافق على الانضمام إلى صفوف ميلان الإيطالي لكرة القدم، بعقد إعارة لموسم واحد، قادماً من يوفنتوس.

وشكّل مجيء النجم العالمي، البرتغالي رونالدو، إلى يوفنتوس قبل أسابيع، خبراً سيئاً على زميله السابق هيغواين، الذي لعب بجواره في ريال مدريد، حيث بات الأرجنتيني في وضع صعب للحفاظ على مكانه كقلب هجوم لفريق «السيدة العجوز»، في ظل وجود رونالدو، والتألق الأخير للكرواتي ماندزوكيتش.

ولا يريد هيغواين تكرار ما حصل له مع «الملكي» سابقاً، حين عانى فترة طويلة من جلوسه على دكة البدلاء، ليقرر تجربة الإعارة مع ميلان، بحسب التقارير الصحافية الإيطالية.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن ميلان سيكون لديه إمكانية ضم اللاعب بعقد نهائي في الصيف المقبل نظير 32 مليون جنيه إسترليني. وأشار التقرير إلى أن هيغواين (30 عاماً)، فضّل البقاء في الدوري الإيطالي، رغم وجود رغبة من تشيلسي الإنجليزي في الحصول على خدماته. وأوضح أن نيكولاس، شقيق هيغواين ومدير أعماله، التقى ليوناردو المدير العام لنادي ميلان، أول من أمس، لمناقشة بنود العقد، ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الناديين مجدداً في ميلانو لاستكمال الإجراءات.

وكان ليوناردو نفسه، قد صرح قبل أيام بأن هيغواين يرغب في تغيير الأجواء، والانتقال إلى ميلان.

وشارك رونالدو للمرة الأولى في تدريبات فريق يوفنتوس البطل القياسي للدوري الإيطالي لكرة القدم أمس.

وتدرّب رونالدو برفقة عدد محدود من زملائه الجدد، حيث إن معظم لاعبي يوفنتوس والجهاز الفني يوجدون حالياً في المعسكر الإعدادي في أميركا.

وشارك رونالدو في الحصة التدريبية برفقة الأرجنتينيين باولو ديبالا وهيغواين، والكولومبي خوان كوادرادو، والبرازيلي دوغلاس كوستا، والأوروغوياني بينتانكور.

وغرّد رونالدو عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أول حصة تدريبية شاقة، تم إنجاز العمل».

ووصل رونالدو (الأحد) إلى تورينو برفقة عائلته قبل أن يلتقي زملاءه الجدد للمرة الأولى، أول من أمس، لكنه خاض أول حصة تدريبية له مع بطل الدوري الإيطالي أمس.

وانتقل رونالدو (33 عاماً)، الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو (4 .131 مليون دولار)، تدفع على مدار عامين ماليين، لمدة أربع سنوات حتى 2022. ويستهل يوفنتوس رحلة الدفاع عن لقبه في ضيافة كييفو في 19 الجاري.

في جانب آخر، باتت عودة التشيلي أرتورو فيدال إلى «اليوفي» محل شك، خصوصاً في ظل رغبة اللاعب في مغادرة فريقه الحالي بايرن ميونيخ الألماني إلى فريق مدينة ميلانو الآخر، إنتر ميلان. ويتوقع انتقال اللاعب التشيلي البالغ من العمر 31 عاماً، في البداية بعقد إعارة، في الوقت الذي مدد فيه عقده مع بايرن ليستمر إلى 2020 بدلاً من 2019. وفي الصيف المقبل، يمكن لإنتر ميلان ضم اللاعب بعقد نهائي مقابل مبلغ يراوح بين 18 و20 مليون يورو (21 و23 مليون دولار).

وتقف قواعد اللعب المالي النظيف خلف عملية الانتقال المعقدة لهذا اللاعب. وكان فيدال، الذي خاض 100 مباراة دولية، قد انضم إلى بايرن ميونيخ قادماً من يوفنتوس الإيطالي عام 2015 وتوّج مع الفريق «البافاري» بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) ثلاث مرات.

• هيغواين لا يريد تكرار الجلوس على الدكة، حين لعب مع رونالدو سابقاً في ريال مدريد.