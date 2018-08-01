الاتحاد السعودي يعدِّل أسعار تذاكر مباراة السوبر

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل أسعار تذاكر مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، التي تجمع فريقي الهلال والاتحاد على ملعب كوينز بارك رنجرز في العاصمة البريطانية لندن في 18 الجاري.

وأكد الاتحاد السعودي تقديره لضرورة أن تكون أسعار التذاكر في متناول الجماهير التي تعد شريكاً رئيساً لنجاح مباراة السوبر وكل المسابقات الكروية.

وأوضح الاتحاد أن الأسعار الجديدة ستكون 50 جنيهاً إسترلينياً للفئة الذهبية، و35 جنيهاً إسترلينياً للفئة الفضية، و15 للفئة البرونزية.

وأشار إلى إيقاف عمليات بيع التذاكر حتى اليوم، لتفعيل الأسعار الجديدة، إلى جانب إعادة مبلغ الفارق النقدي لحسابات الأشخاص الذين قاموا بشراء التذاكر في الأيام الماضية بالأسعار قبل التعديل، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.