البيروفي بيتزارو يتوقع اعتزاله في 2019

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال المخضرم البيروفي، كلاوديو بيتزارو، المنضم مطلع هذا الأسبوع للمرة الرابعة إلى صفوف فيردر بريمن الألماني، إنه يتوقع أن الموسم المقبل سيكون الأخير له كلاعب كرة قدم محترف.

وقال بيتزارو خلال مؤتمر صحافي: «سعيد بقدومي إلى هنا مجدداً، وأتمنى قضاء عام رائع. أعتقد أن الموسم سيكون الأخير لي كلاعب محترف». وتوقع أن يعتزل في 2019.

ويحتل اللاعب البيروفي، البالغ من العمر 39 عاماً، صدارة قائمة الهدافين الأجانب في الدوري الألماني (بوندسليغا) برصيد 192 هدفاً، وسبق له اللعب بين صفوف بريمن في الفترات بين 1999 و2001 وبين 2008 و2012 وبين 2015 و2017.

وتوج بيتزارو خلال مشواره حتى الآن بستة ألقاب في البوندسليغا، وستة ألقاب في كأس ألمانيا، كما فاز مع بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

وقال بيتزارو: «كنت أود حقاً مواصلة اللعب، وأشعر بالسعادة لانضمامي مجدداً إلى بريمن. استقبال الجماهير لي كان رائعاً».

وقضى بيتزارو الموسم الماضي ضمن صفوف كولون، الذي هبط إلى الدرجة الثانية، ولم يحصل سوى على فرص محدودة في المشاركة.