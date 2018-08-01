الاتحاد الجزائري: تفاصيل مالية صغيرة تفصلنا عن المدرب الجديد

المصدر: الجزائر ــ د.ب.أ

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن المفاوضات مع المدير الفني الجديد للخضر، بلغت مرحلة متقدمة جداً، معللاً التأخير بأن العديد من المدربين في إجازة بعد المونديال. وأشار في تصريحات صحافية إلى أن «تفاصيل صغيرة تفصلنا عن الإعلان عن المدرب الجديد، والتوصل إلى اتفاق نهائي». وقال زطشي، في أعقاب الاجتماع الشهري لاتحاد الكرة، إن «المدير الفني المرشح متحمس ليكون على رأس الخضر، وهو يدرك أن المنتخب يملك قدرات فنية كبيرة تمكنّه من الذهاب به بعيداً». وأضاف: «تفاصيل مالية تمنعنا من إتمام الاتفاق، وهي تفاصيل لابد من الحديث بشأنها. العقد الذي سيربطنا بالمدير الفني الجديد سيكون على المدى المتوسط، ويشمل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، وتصفيات مونديال 2022.، وينبغي علينا أن نأخذ الوقت الكافي للتوقيع على اتفاق في مصلحة كرة الجزائر».