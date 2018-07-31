نيمار: أبالغ أحياناً لكن ساعدوني على النهوض

المصدر: ريو دي جانيرو - أ.ف.ب

أقر نجم كرة القدم البرازيلي نيمار الذي تعرض لانتقادات خلال نهائيات كأس العالم 2018 لإفراطه في السقوط على أرض الملعب، بأنه يبالغ في بعض الأحيان، وذلك في شريط إعلاني قدم نفسه فيه على أنه «رجل جديد»، داعياً منتقديه لمساعدته على النهوض.

وفي إعلان لإحدى العلامات التجارية لشفرات الحلاقة، يظهر نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي وهو يقول «في إمكانكم الاعتقاد أني أبالغ، وفي بعض الأحيان ربما الأمر صحيح، ولكن الحقيقة هي أنني أعاني على أرض الملعب». وتعرض المهاجم البالغ 26 عاماً لانتقادات قوية، بسبب تعمده السقوط والمبالغة في تصنع الألم على أرض الملعب في نهائيات المونديال الروسي.

وأردف نيمار «تعتقدون أني سقطت كثيراً، ولكن الحقيقة هي أنني لم أسقط. لقد انهرت».