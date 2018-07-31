المصري والرجاء البيضاوي يقتربان من ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

اقترب النادي المصري المصري والرجاء البيضاوي المغربي من ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بفوز الأول على ضيفه نهضة بركان المغربي 1-0، والثاني على ضيفه اسيك ابيدجان العاجي 4-0، أول من أمس، في الجولة الرابعة.

وخطف المصري صدارة المجموعة الثانية من نهضة بركان بالفوز عليه بملعب بورسعيد بهدف وحيد سجله إسلام عيسى.

ورفع المصري رصيده الى ثماني نقاط بفارق نقطة واحدة امام نهضة بركان. واستعاد الرجاء البيضاوي صدارة مجموعته من فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي بعدما رفع رصيده الى ثماني نقاط بفارق نقطة واحدة عن الأخير.

وفي المجموعة الرابعة، انتزع اتحاد الجزائر الجزائري التعادل من ضيفه رايون سبور الرواندي في الدقيقة 86.