البنزرتي مدرباً جديداً للمنتخب التونسي

المصدر: تونس ــ أ.ف.ب

أصبح فوزي البنزرتي المدرب الجديد لمنتخب تونس في كرة القدم خلفاً لنبيل معلول، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد التونسي للعبة، أول من أمس.

وكشف الاتحاد التونسي في بيان أن المدرب، البالغ 68 عاماً، وقع عقداً لمدة عامين مع خيار التمديد له، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وسبق للبنزرتي أن أشرف على المنتخب التونسي بين 2010 و2011، وقاده في كأس الأمم الإفريقية عام 2010 في أنغولا، ومسيرته التدريبية طويلة بدأت عام 1979. وأحرز البنزرتي خلال مسيرته ألقاباً كثيرة، أبرزها الدوري التونسي تسع مرات، ودوري أبطال إفريقيا عام 1994 مع الترجي، ووصل إلى نهائي كأس العالم للأندية عام 2013 مع الرجاء البيضاوي.