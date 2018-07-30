الترجي إلى ربع النهائي في «أبطال إفريقيا».. والأهلي يعزّز حظوظه

المصدر: كمبالا - أ.ف.ب

تأهل الترجي التونسي إلى ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد عودته بنقاط الفوز من أرض كمبالا سيتي الأوغندي 1-صفر، وفوز الأهلي المصري بالنتيجة عينها على أرض تاونشيب رولرز البوتسواني، أول من أمس، في الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة الأولى.

في المباراة الأولى، سجل البديل هيثم الجويني هدف الفوز في الدقيقة 41، ليكرر الترجي فوزه على الفريق الأوغندي بعد تخطيه ذهاباً 3-2 في رادس.

وفي الثانية، انتظر الأهلي، حامل اللقب ثماني مرات (رقم قياسي)، حتى الدقيقة 81 ليسجل هدف الفوز عن طريق مدافعه المالي سليف كوليبالي، بكرة رأسية، إثر ضربة ركنية من التونسي علي معلول.

ورفع الترجي، حامل اللقب في 1994 و2011، والوصيف أربع مرات، رصيده إلى 10 نقاط من أرع مباريات، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي، فيما يتساوى تاونشيب رولرز وكمبالا بثلاث نقاط.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي كان النجم الساحلي التونسي أول المتأهلين إليه، يوم الجمعة الماضي.

وحرم مولودية الجزائر ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي من تحقيق فوزه الرابع توالياً، عندما عادله 1-1 في الشوط الثاني.

وتقدم لمازيمبي، حامل اللقب خمس مرات، آخرها في 2015، ايليا ميشاك (48)، بعد خطأ فادح من حارس ودفاع مولودية، ثم نجحت مساعي مولودية بادراك التعادل برأسية جميلة لوليد درارجة (70).

ورفع مازيمبي رصيده إلى 10 نقاط، مقابل خمس لمولودية وأربع لمواطنه وفاق سطيف، الذي تعادل الجمعة مع مضيفه الدفاع الحسني الجديدي المغربي (نقطتان).

وفي المجموعة الثالثة، انفرد الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب في الصدارة بثماني نقاط، بعد فوزه على ضيفه حرية الغيني 2-صفر، بهدفي العاجي شيخ إبراهيم كومارا (12) ومحمد أوناجم (18). وتساوى حرية مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بطل 2016 والفائز الجمعة على توغو-بورت التوغولي الأخير (ثلاث نقاط).