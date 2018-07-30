أغلى 10 لاعبين عرب في أوروبا.. يتصدرهم محرز

المصدر: جوني جبورـــ دبي

سلّط انتقال اللاعب الجزائري رياض محرز، إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الشهر الجاري، الضوء على نجومية اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية بصورة عامة، والدوري الإنجليزي على وجه التحديد، خصوصاً أن عقد اللاعب الجزائري - الممتد لخمسة سنوات مع «السيتيزن» - جاء بعد مفاوضات طويلة استمرت منذ يناير الماضي، وأثمرت عن صفقة تاريخية وضعت ابن الـ27 ربيعاً على رأس قائمة أغلى اللاعبين العرب في أوروبا، متفوقاً على المصري محمد صلاح، الذي شغلت أخباره وسائل الإعلام العالمية خلال الصيف الجاري، في ظل محاولات جادة لأندية عالمية الحصول على خدمات صلاح، أبرزها ريال مدريد الإسباني، قبل أن يجدد صلاح تعاقده معه ناديه الحالي ليفربول.

ترصد «الإمارات اليوم» أغلى 10 لاعبين عرب محترفين في الدوريات الأوروبية، وفقاً للتالي:

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