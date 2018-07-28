محكمة «كاس» ترفض استئناف أمين عام «فيفا» السابق جيروم فالكه

المصدر: زيوريخ - أ.ف.ب

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، أمس، رفض الاستئناف المقدم من جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد عقوبة إيقافه لمدة 10 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وكان فالكه قد أقيل من فيفا في يناير 2016، في إطار القضية المتعلقة بتذاكر كأس العالم وحقوق البث التلفزيوني، وفرضت عليه لجنة القيم بالفيفا الإيقاف لمدة 12 عاماً.

بعدها قلصت لجنة الاستئناف في الفيفا مدة الإيقاف إلى 10 أعوام، وتقدم بعدها فالكه بالاستئناف لدى محكمة كاس.

لكن محكمة كاس أعلنت أنها «خلصت إلى أن المخالفات التي أدين بها جيروم فالكه كانت تراكمية بدرجة خطيرة، وبالتالي عقوبة الإيقاف 10 أعوام والتغريم 100 ألف فرنك سويسري (100 ألف و300 دولار)، هي مناسبة تماماً».

وكان فالكه قد تولى منصب الأمين العام للفيفا عام 2007، علماً بأنه أقيل قبلها من منصب يتعلق بالتسويق في الفيفا.