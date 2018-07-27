رئيس الاتحاد الألماني يقرّ بخطأ عدم الدفاع عن أوزيل

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعرب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، راينهارد غريندل، أمس، عن أسفه لعدم الدفاع عن اللاعب، بعد حملة شابتها العنصرية، إثر التقاطه صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان غريندل نفسه عرضة لانتقادات مباشرة من أوزيل التركي الأصل، تخللها إعلانه اعتزال اللعب دولياً مع المنتخب الألماني، ومندداً بمعاملته عنصرياً من قبل الاتحاد الألماني، قائلاً إنه قد تم استغلاله من قبل الاتحاد في لقائه المثير للجدل مع أردوغان.

وأعرب غريندل في بيان عن أسفه الشديد لاعتماد خطاب عنصري في مقاربة قضية أوزيل.

وكتب غريندل: بصفتي رئيساً للاتحاد الألماني، كان ينبغي علي القول دون غموض ما هو واضح بالنسبة إلي وإلى الاتحاد بأكمله: إن أي شكل من أشكال التحرش العنصري أمر لا يطاق، وغير مقبول. وكما الاتحاد الألماني، رفض غريندل الاتهامات العنصرية التي وجهها إليه أوزيل، كما أنه لم يتقدم بالاعتذار للاعب خط الوسط الموجود في سنغافورة مع فريقه أرسنال.