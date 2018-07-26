محمد صلاح يتفوق على رياض محرز بهدف بعد 52 ثانية

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

تفوق النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على لاعب مانشستر سيتي الجديد وأغلى لاعب عربي رياض محرز، المنتقل حديثاً إلى بطل الدوري الانجليزي، في أول ظهور للاعبين العربيين معاً في الموسم الجديد وذلك بعدما فاز ليفربول على المان سيتي بهدفين مقابل هدف واحد في كأس الأبطال الدولية المقامة في أمريكا.

وحول "مو صلاح" تأخر فريقه بهدف إلى التعادل بعد أن أُشرك بديلاً في المباراة بالدقيقة 61 ولم يستغرق سوى 52 ثانية فقط ليحرز هدف التعادل لفريقه بينما تكفل اللاعب السنغالي ساديو ماني، بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويعتبر هذا هو الظهور الأول لمحمد صلاح مع فريق الإنجليزي بعد الظهور في كأس العالم مع منتخب بلاده، كما أنه اللقاء الأول الذي يجمع النجمين العربيين معاً في موسم متوقع أن يكون أكثر قوة للاعبين رغبة في استمرار التألق العربي في الدوري الإنجليزي.