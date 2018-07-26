8 حقائق قد لا تعرفها عن لاعب برشلونة الجديد "البرازيلي مالكوم"

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أنهى فريق برشلونة التعاقد مع نجم جديد في صفوفه وهو اللاعب البرازيلي مالكوم، قادماً من نادي بوردو الفرنسي بصفقة تبلغ قيمتها 41 مليون يورو، وأصبح مالكوم ثالث الوافدين الجدد إلى برشلونة هذا الصيف بعد مواطنه لاعب الوسط آرثر ميلو (من غريميو) وقلب الدفاع الفرنسي كليمان لنغليه (من إشبيلية الإسباني)، وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية بعض الحقائق التي قد لا يعرفها الجمهور عن النجم البرازيلي.

1- البداية

تميز في عمر العاشرة في فريقه في كرة القدم الخماسية إسبريا، ثم خاض مبارياته مع فريقه البرازيلي إلى جانب 400 آخرين من أجل فريق كورينثيانز، وكان الوحيد الذي قُبِل في فريق تحت 11 سنة.

2- قصة أسمه

اختار والده اسمه تكريما لمالكولم اكس، أحد أبرز قادة الحقوق المدنية للأميركيين الأفارقة في الولايات المتحدة خلال الستينات من القرن الماضي.

3- طفولة قاسية

نشأ مالكوم في منطقة فافيلا في فيلا فورموزا، إحدى أفقر مناطق ساو باولو البرازيلية.

4- جدته

نال اللاعب الكثير من المساعد في دفع تذاكر الحافلة التي كانت تقله إلى التدريب مع كورينثيانز، وقد كانت تبيع جدته الأطباق من أجل إرسال المال إلى لاعب كرة القدم الشاب.

5- فرصة مانو مينيزيس

في عام 2014، أعطى مدرب كوريزيرو الفرصة الأولى للاعب الشاب لأول مرة للتواجد في الفريق وفي ذلك الموسم لعب 20 مباراة وسجل مرتين.

6- الظهور القوي مع تيتي

ظهر اللاعب الشاب بقوة مع المدرب الحالي لمنتخب البرازيل ونجح مالكوم بقوة في كورينثيانز عندما كان المدرب يتولى قيادة الفريق وهو الظهور الذي أثبت موهبة اللاعب.

7- روبينيو ونيمار

وجه اللاعب الشاب مالكوم نظره إلى ثنائي فريق سانتوس في هذا التوقيت وكان يحل بالوصول إلى إليهم وهم لاعبي سانتوس السابقين نيمار وروبينيو وذلك عندما كان صغير وقبل انتقال اللاعبين من البرازيل.

8- أفضل صديق له يلعب في إسبانيا

جيلمروا أرينا لاعب فريق اشبيلية الإسباني هو أقرب صديق للاعب الشاب مالكوم، وكانوا معا في فريق الأشبال والناشئين في كورينثيانز البرازيلي لقد ظلوا أصدقاء مقربين منذ ذلك الحين، والأن عادوا من جديد في الدوري الإسباني.