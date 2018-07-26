غوارديولا: تكرار سيتي لسيناريو الموسم الماضي «مستحيل»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

اعتبر المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، أن «تكرار فريقه مان سيتي لسيناريو الموسم الماضي، حين حطم جميع الأرقام القياسية الممكنة في طريقه الى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون مستحيلاً».

وهيمن سيتي على الدوري الممتاز الموسم الماضي، وحطم الكثير من الأرقام القياسية في طريقه الى لقبه الأول في «بريميير ليغ» مع المدرب الإسباني، إذ أصبح أول فريق يتوج بطلاً بـ100 نقطة أو أكثر، وصاحب الفارق الأكبر بين البطل والوصيف (19 نقطة)، وصاحب أكبر عدد من الأهداف (106) والانتصارات (32) والانتصارات المتتالية (18) وفارق الأهداف (+79).

وحطم رجال غوارديولا 11 رقماً قياسياً بالمجمل، لكن المدرب الإسباني توقع من الولايات المتحدة حيث يشارك فريقه في كأس الأبطال الدولية التحضيرية، أن يكون الموسم الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل أصعب بكثير من سابقه.

وقال في تصريحات صحافية: «لن نحطم المزيد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا أمر مستحيل»، مضيفاً عشية لقاء الغريم المحلي ليفربول في نيوجيرزي «عليّ رؤية وجوه لاعبي الفريق في الأسبوعين المقبلين عندما يجتمعون لأننا هنا من دون 15 منهم»، بسبب التزاماتهم مع منتخبات بلادهم في كأس العالم التي اختتمت في 15 يوليو بفوز فرنسا على كرواتيا 4-2.

وأوضح «عندما نعود (إلى انجلترا)، سنحظى بأربعة أو خمسة أيام من أجل التحضير لمباراة تشلسي (في درع المجتمع)، وسنرى حينها وجوههم، ويبقى الهدف هو الفوز بالمباراة التالية، وكيفية التحضير للفوز بالمباراة، هذا هو الهدف. الأرقام القياسية التي حققناها الموسم الماضي كانت ثمرة ما قمنا به كل يوم، وهذا هو الأهم».

وفي إطار المحافظة على الاستمرارية في الفريق، قرّر سيتي تمديد عقد غوارديولا في مايو الماضي حتى 2021، وهي أطول فترة التزام للمدرب الإسباني مع فريق واحد منذ بداية مشواره كمدرب لبرشلونة عام 2008.

وأوضح الإسباني أن الراحة التي يشعر بها في سيتي، وثقة النادي بما يقوم به، دفعتاه الى اتخاذ قرار تمديد العقد، مضيفاً «المسؤولون في النادي يدركون أن المسألة مرتبطة بالنتائج، والعقد يربطنا بثلاثة أعوام إضافية، لكن النتائج ستملي ما سيحصل في المستقبل، ومدربو كرة القدم دائماً في موقع الخطر».

وأعرب عن ارتياحه لوضع الفريق رغم اكتفائه حتى الآن بالتعاقد مع الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي، مضيفاً «كل نادٍ يفعل ما يؤمن به. أنا أتفهم هذا الأمر تماماً»، في إشارة الى الأموال التي تنفقها الفرق الإنجليزية الأخرى من أجل محاولة ازاحة سيتي عن العرش، لاسيما ليفربول الذي يعتبر منافساً على اللقب، والذي جدد صفوفه بلاعبين مميزين أخيرا.

• 11 رقماً قياسياً حطمها سيتي الموسم الماضي، حين حقق غوارديولا أول لقب في الدوري الإنجليزي مع الفريق.