محمد صلاح يظهر براعة في تبديل إطارات السيارات

المصدر: جوني جبور- دبي

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن موهبة جديدة لنجم الكرة المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وهو يقوم بتحدي السرعة في تغيير الإطارات وتبديلها في مقر فريق "روش فينواي رايسنغ" المنافس في سباقات ناسكار الأميركية الشهيرة.

ووفقاً للصحيفة، دخل النجم المصري صلاح برفقة زملائه في فريق ليفربول الإنجليزي فيما يعرف بتحدي السرعة في تغيير الإطارات على طريقة الكوادر الميكانيكية والفنية الخاصة بفرق السباقات الذين يعملون ضمن الفرق المنافسة في السباقات، حيث يقوم أكثر من فني أو ميكانيكي بفك الإطارات المهترئة لسيارة فريقهم وتبديلها بأخرى جديدة ومن ثم تثبيتها خلال ثوان معدودة ضمن ما يعرف بوقفات الصيانة أثناء السباقات التي تلعباً دوراً كبيراً في إتمام عمليتها بسرعة في منح السائقين أفضلية على منافسيهم والتقدم مراتب على صعيد السباق ذاته.

وتأتي زيارة صلاح وزملاءه في فريق ليفربول إلى مقر فريق روش فينواي رايسنغ، ضمن الأنشطة والفعاليات المرافقة للاعبي الريدز على هامش جولتهم الأمريكية والمشاركة ضمن بطولة كاس الابطال الدولية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد إحدى محطات إعداد الفريق الإنجليزي للموسم الجديد.