6 عوامل جعلت محمد صلاح أول مصري ضمن جائزة الأفضل في العالم

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

توج لاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، موسمه الرائع مع فريقه الإنجليزي بالتواجد ضمن القائمة الرسمية المختصرة الذي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الثلاثاء لأفضل 10 لاعبين في العالم 2018، والتي شهدت تواجد تاريخي لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية ضمن القائمة وهو هداف الفراعنة محمد صلاح، والذي صعد بصورة قياسية وخلال ثلاثة مواسم فقط أثبتت موهبة اللاعب الكبيرة.

ونلقي الضوء في التقرير التالي على أهم العوامل التي جعلت محمد صلاح هو أول مصري يتواجد في هذه القائمة مع أفضل لاعبي العالم، متفوقاً على أغلى لاعب في العالم البرازيلي نيمار، والذي لم ينضم إلى القائمة النهائية، وسيتم تصفية هذه الأسماء إلى ثلاثة لاعبين فقط لاختيار أفضل لاعب من بينهم يوم 24 سبتمبر القادم في حفل الفيفا في لندن، والعوامل الستة التي ساعدت محمد صلاح هي:-

1- هداف الدوري الإنجليزي

حصد اللاعب المصري جائزة هداف الدوري الإنجليزي والهداف التاريخي لفريق ليفربول متفوقاً على عدد كبير من اللاعبين بعدما أحرز 32 هدفاً في البطولة متفوقاً على قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، ووصل عدد اهداف اللاعب إلى 44 هدفاً مع الفريق الإنجليزي في أول موسم له مع الفريق الإنجليزي.

2- أفضل لاعب

لم يكتفي اللاعب المصري بالحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بل حصد أيضاً على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد موسم استثنائي بكل المقاييس ومتفوقاً على أفضل لاعبي العالم، وهو ما جعله مطلب لأهم الأندية في العالم مثل ريال مدريد وبرشلونة.

3- نهائي دوري الأبطال

ساهمت أهداف النجم المصري مع فريق الإنجليزي والذي وصلت إلى 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا إلى وصول ليفربول إلى نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ سنين وهو ما ساهم في زيادة قيمته في الفريق، وظهر ذلك بقوة عقب إصابته القوية في نهائي البطولة وخروجه مبكراً وهو ما كان سبباً في خسارة فريقه.

4- التواضع والأخلاق

تميز اللاعب المصري في الموسم الأول بمواقف أخلاقية كثيرة كتبت له مع الجمهور ومنها اقترابه من كل اللاعبين والجمهور، وعدم احتفاله عندما يحرز أهداف في أنديته السابقة مثل روما وتشيلسي، بالرغم من أهمية هذه الأهداف، إضافة إلى أعماله الخيرية الكثيرة في مصر التي يقوم بها.

5- منتخب مصر

لم يقتصر دور محمد صلاح على تألقه مع الفريق الإنجليزي فقط وانما تألق اللاعب مع منتخب مصر وساهم بأهدافه الحاسمة في وصول منتحب مصر إلى كأس العالم لأول مرة بعد 28 عاماً غاب فيها الفراعنة عن المونديال.

6- الجوائز الفردية

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا ليكون أول لاعب مصري يحصل على هذه الجائزة بمسماها الجديد، إضافة على فوزه بجائزة BBC والفوز بجائزة أفضل بالجولة أكثر من مرة في دوري أبطال أوروبا ولاعب الشهر أكثر من مرة أيضاً في الدوري الإنجليزي.