بالفيديو: رسمياً أفضل 10 لاعبين في العالم 2018 بينهم محمد صلاح وميسي ورونالدو ً

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة المختصرة لأفضل 10 لاعبين في العالم 2018 وهذ القائمة التي شهدت التواجد التاريخي للاعب المصري محمد صلاح ضمن القائمة المختصرة التي سيتم تصفيتها إلى ثلاثة لاعبين ومن ثم اختيار أفضل لاعب في العالم خال الحفل الذي سيقام في لندن 24 سبتمبر المقبل وضمت القائمة النهائية كلاً من:-



وشهدت القائمة كلاً من لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ولاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين، ولاعب منتخب فرنسا ونادي اتيليتكو مدريد انطوان غيرزمان، ولاعب تشيلسي ايدن هازارد، وقائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، ولاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ولاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، ولاعب ريال مدريد لوكا مودريتش، ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ولاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا رافائيل فاران.