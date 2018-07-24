الاتحاد الألماني يرد على اتهامات أوزيل "بالعنصرية"

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

رفض اتحاد كرة القدم الألماني بشكل قاطع مزاعم لاعب أرسنال الانجليزي مسعود أوزيل العنصرية، وأشادوا به لخدمته للمنتخب الألماني بعد اعلان تقاعده الدولي، وذلك رداً على بيان اللاعب الذي نشره أمس على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر واتهم فيه الاتحاد الالماني بالعنصرية.

وأعرب الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي عن أسفه لقرار مسعود أوزيل بالانسحاب من كرة القدم الدولية، لكنه نفى أي مزاعم بالعنصرية تجاه لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي.

وكان اللاعب الإسباني صاحب الـ 29 عاماً قد فاز بكأس العالم مع ألمانيا قبل أربع سنوات، لكنه كان أيضا جزءا من تشكيلة يواكيم لوف التي فشلت في الصعود من دوري المجموعات في بطولة 2018 في روسيا.

وفي بيان مطول نشر على تويتر مساء الأحد، اتهم أوزيل، وهو يحمل الجنسية الألمانية ولكنه من مواليد تركيا اتحاد كرة القدم الألماني بتعامله مع "العنصرية وعدم الاحترام".