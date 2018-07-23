محمد صلاح يدعم زميله الألماني كاريوس

المصدر: لندن -د ب أ

وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة دعم لزميله الألماني لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول.

وجاءت رسالة صلاح في أعقاب الانتقادات اللاذعة التي نالها كاريوس بعد الأخطاء الفادحة التي وقع فيها خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والتي خسرها ليفربول أمام ريال مدريد 1 /3 في مايو الماضي.

وتعرض كاريوس (25 عاماً) لحملة تهكم وسخرية من مشجعي ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت بعد نشر مقطع مصور عن إجازته التي قضاها بالولايات المتحدة.

وكتب صلاح عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "ابقى قوياً كاريوس، هذا يحدث مع أفضل اللاعبين".