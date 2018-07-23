نيمار: «لم أكن أرغب في رؤية الكرة» بعد المونديال

المصدر: البرازيل - أ.ف.ب

كشف المهاجم البرازيلي، نيمار، في حديث مع وكالة «فرانس برس» أنه لم يكن يرغب «في رؤية الكرة أمامي، لم أكن أرغب في مشاهدة كرة القدم»، بعد خيبة الخروج من ربع نهائي مونديال روسيا 2018.

وقال نيمار، أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو)، أول من أمس، في المؤسسة التي تحمل اسمه في برايا غراندي، بالقرب من ساو باولو حيث نشأ، وعلى هامش دورة ريد بول نيمار فايف (5) «لم أكن أرغب في مشاهدة الكرة أو أي نوع من كرة القدم».

وتابع «لكن الحزن لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، لدي ابني وعائلتي وأصدقائي ولا يريدون رؤيتي حزيناً».

وأضاف نيمار، ونجله دافي لوكا (ستة أعوام) في حضنه، حول تقارير ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، أن كل هذا الأمر «تكهنات من الصحافة».

ورأى اللاعب، الذي أكد، الخميس الماضي، أنه سيبقى في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، أنه ينتظر كثيراً ما سيقدمه الموسم المقبل إلى جانب «أسطورة» مثل الحارس الإيطالي المخضرم، جيجي بوفون، القادم من يوفنتوس «لدينا أسطورة كروية (بوفون) تجلب كل خبرتها، وستساعدنا بالتأكيد هذا الموسم».

وانتقد نيمار كثيراً بسبب مبالغته المسرحية على أرض الملعب خلال المونديال الأخير، لكنه رد على ذلك بالقول إنه لم يذهب إلى كأس العالم «من أجل التعرض للأخطاء بل للفوز على خصومي، أعتقد أنهم انتقدوا أكثر من يتعرض للأخطاء بدلاً من الذي يرتكبها».

وتابع مازحاً «أعتقد أن الانتقادات كانت مبالغاً فيها، لا يمكنني أن أكون الحكم وألعب في الوقت عينه، لو كنت قادراً على ذلك لكان الأمر أكثر بساطة». وأقصيت البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، في ربع النهائي أمام بلجيكا 1-2.