ماركيز يعتزل بعد 22 عاماً في الملاعب

المصدر: مكسيكو سيتي - د.ب.أ

توجّه المدافع المكسيكي المخضرم، رافاييل ماركيز، بالشكر إلى الجماهير تزامناً مع إسدال الستار على مسيرته الكروية الحافلة، وأعرب مدافع برشلونة السابق عن رضاه بشأن مسيرته التي امتدت 22 عاماً في الملاعب.

وكتب ماركيز (39 عاماً): «لست نادماً على أي شيء، لأن النجاح، والكثير من الأخطاء، علمانني أن أكون أفضل يوماً بعد يوم من دون أن أخشى ارتكاب الأخطاء، وأن أبذل دائماً قصارى جهدي».

وخاض «القيصر» آخر مباراة له الشهر الماضي، عندما التقت المكسيك مع البرازيل في دور الـ16 للمونديال، ليسجل مشاركته الخامسة في كأس العالم. وكان ماركيز أنهى مسيرته على مستوى الأندية قبل كأس العالم عبر «بوابة أطلس»، الذي ظهر معه في بداية مسيرته عام 1996.