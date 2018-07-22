النصر السعودي يتعاقد مع المدافع البيروفي راموس

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلن نادي النصر السعودي أنه تعاقد رسمياً المدافع البيروفي الدولي، كريستيان راموس، القادم من تيبرونس دي فيراكروز المكسيكي، بعقد لمدة أربعة مواسم.

وذكر النصر، عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «رسمياً، أنهت إدارة نادي النصر إجراءات انتقال لاعب دفاع منتخب البيرو، كريستيان راموس، الذي يلعب لنادي تيبرونس دي فيراكروز المكسيكي».

وأضاف النادي: «تم التوقيع مع اللاعب لمدة أربع سنوات، بشرط اجتيازه الفحص الطبي قبل انضمامه للتدريبات».

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان نادي الهلال تعاقده رسمياً مع المهاجم البيروفي، أندري كاريلو، قادماً من بنفيكا البرتغالي.