إيقاف السبّاحة الأميركية كوكس لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة (فينا)، أمس، إيقاف السباحة الأميركية، ماديسين كوكس، لمدة عامين، بتهمة انتهاك قواعد مكافحة المنشطات.

وأوضح الاتحاد أن اختبارات المنشطات التي أجريت لكوكس (23 عاماً)، المتوجة ضمن الفريق الأميركي بسباق 4 × 200 تتابع حر ببطولة العالم 2017، جاءت بنتائج إيجابية، وأظهرت مادة محظورة في عيناتها التي سحبت في فبراير الماضي.

وذكرت اللجنة المعنية بالقضية في الاتحاد الدولي أنها تتفق على أن كوكس «صادقة، وهي رياضية دؤوبة، وذات صدقية وليست غشاشة»، لكنها لم تستطع «إثبات أن النسبة التي وجدت بعيناتها من مادة تريميتازيدين المحظورة كانت بسبب تناول مياه ملوثة، حسب ما تدعي».

وطبقاً للعقوبة، تشطب جميع نتائج كوكس اعتباراً من الخامس من فبراير الماضي، بينما تحتسب فترة إيقافها عامين اعتباراً من الثالث من مارس 2018.