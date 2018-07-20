نيمار يحسم موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

حسم النجم البرازيلي نيمار موقفه من مغادرة فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان بإعلان بقائه في الفريق والالتزام بعقده قاطعاً الطريق على فريق ريال مدريد الاسباني الذي كانت تقارير قد أشارت إلى رغبته في التعاقد مع اللاعب لتعويض غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال اللاعب على هامش تواجده في إحدى حفلات مؤسساته الداعمة للأطفال خلال مقابلة مع قناة "فوكس سبورت":” أنا مستمر لدي عقد مع باريس سان جيرمان، وذهبت إلى هناك للتحدي، ولديه أهداف جديدة نسعى لتحقيقها، ولم يتغير شيء في رأسي".