تعرف على موعد عودة محمد صلاح للتدريبات مع ليفربول

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أعلن نادى ليفربول الإنجليزي عن موعد عودة النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في الموسم إلى التدريبات وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، وأشار النادي أن اللاعب سوف يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد 2018 – 2019، صباح غدا الجمعة، في مركز تدريبات الفريق ميلوود.

وقال النادي الإنجليزي أن محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني والصربي جروجيتش سوف يخضعون لاختبارات طبية غدا الجمعة قبل السفر رفقة بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وكان محمد صلاح قد بدأ إجازته الصيفية، مع نهاية مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، وذلك بإجازة قصيرة في مصر وبيروت وجزر المالديف.