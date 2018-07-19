بالصور.. محمد صلاح وسيلة المالديف للدعاية السياحية

المصدر: دبي – سمير سعيد

عقب هزيمة المنتخب المصري وخروجها من كأس العالم، توجه لاعب المنتخب محمد صلاح، والذي يلعب في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، إلى جزر المالديف لقضاء العطلة الصيفية برفقة أسرته، وقد وضع عدداً من الصور على حسابه في موقع "تويتر" من دون تعليق.

من جانبها قامت دولة المالديف من خلال حسابيها الرسميين على موقعي "تويتر" و"انستغرام" باستغلال صورة صلاح للترويج للسياحة لديها، وعلقت بالقول "النجم العالمي محمد صلاح اختار جزر المالديف هو وعائلته لقضاء عطلة ما بعد نهاية كأس العالم. أليس هذا كافياً ليجعلك تزورنا؟".

وقد راجت صور صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن التقطت إحدى المعجبات صورة سيلفي مع صلاح، فيما جعل البعض صور صلاح خلفية لأجهزة الحواسيب وعلقوا "صلاح يصيف في DESKTOP"".

ويستعد صلاح، عقب انتهاء إجازته، للسفر إلى الولايات المتحدة برفقه فريقه ليفربول للمشاركة في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، ضمن استعدادات ليفربول للموسم الجديد في "البريميرليج".