بالصور.. "نايكي" تكشف عن قميص منتخب فرنسا الجديد

المصدر: دبي – سمير سعيد

نشرت شركة "نايكي" الأميركية، الرائدة في إنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية، أول صور لقميص المنتخب الفرنسي الجديد عقب الفوز بكأس العالم 2018 في روسيا.

وظهر القميص الجديد مزين بنجمتين بعد حصول منتخب الديوك على الكأس الثانية في تاريخ البلاد.

وكان منتخب فرنسا قد فاز بكأس العالم لأول مرة في تاريخه عام 1998، ثم فاز الشهر الحالي بالكأس الثانية، ليتم تغيير قميص المنتخب وتزيينه بنجمتين، عقب تتويجه بالكأس الأخيره.

تأتي خطوة "نايكي" بعد أن بدأت مواقع تسوق إلكترونية صينية بيع القميص بنجمتين، ما طرأ بشركة "نايكي" إلى التأكيد أن هذه القمصان مزورة وغير أصلية.