تعرف إلى أكثر جنسية حضرت مباريات كأس العالم 2018 في روسيا

المصدر: موسكو - إفي

كشفت نائبة رئيس الوزراء الروسي أولجا جولوديتس، امس أن ثلاثة ملايين شخص زاروا روسيا خلال المونديال الذي احتضنته بلادها في الفترة من 14 حزيران وحتى 15 تموز.

وكانت النسبة الأكبر من التذاكر التي بيعت لمواطنين أميركيين وبرازيليين وألمانيين.

وقالت خلال اجتماعها بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "حضر 3.31 مليون مشجع لمباريات المونديال، وبلغت نسبة الحضور في المدرجات خلال جميع المباريات 99.8%".

وأضافت "تمت دعوة 25 رئيسا من مختلف الدول، وسبعة ملوك و11 رئيس حكومة".

من جهته، شكر بوتين جميع المشاركين في إنجاح المونديال على مجهودهم الكبير، وأبرز أن روسيا أظهرت للعالم بأسره بأنها بلد مضياف.

وقال حول الانطباعات الجيدة التي تركتها روسيا لدى الجماهير أو لدى الصحف الأجنبية على حد سواء "ضيوفنا وجدوا ترحابا تلقائيا كبيرا، كل ما شاهدوه كان حقيقيا".

وأضاف بأن الأجواء الجيدة التي شهدتها جميع المدن التي استضافت الحدث الرياضي الأكبر في العالم، ساعدت على تغيير الصورة السلبية النمطية المأخوذة عن روسيا، وزيادة ثقة الدول الأخرى فيها