رئيس ريال مدريد يعد بالمزيد من الصفقات

المصدر: مدريد - د.ب.أ

أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أمس، أنه سيبرم صفقات مهمة ويتعاقد مع «لاعبين رائعين» لتعزيز صفوف الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ريال لتقديم مدافعه الجديد ألفارو أودريوزولا أمام وسائل الإعلام. وقال بيريز «إنه فريق كبير وسنعززه بضم لاعبين رائعين»، وذلك في أعقاب ما رددته وسائل إعلام إسبانية حول رغبة النادي في التعاقد مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ومواطنه النجم إيدين هازارد. وأضاف «نحن ندرك المستويات المطلوبة لدينا، وكل لقب نحرزه نعتبره انطلاقة نحو لقب مقبل».