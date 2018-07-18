قائد ريال مدريد سيرجيو راموس يعلن زواجه من بيلار روبيو

المصدر: جوني جبور- دبي

أعلن قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس زواجه مع بيلار روبيو بعد علاقة جمعتهما منذ العام 2012.

وزف راموس وعروسه الخبر لمتابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر الإسباني على حسابه على موقع "تويتر" صورا تجمه بخطيبته معلقاً عليها "نعم أحبك للأبد".

وتعمل بيلار بمجال الإعلام في التلفزيون الإسباني، وعلى الرغم من ارتباطها براموس منذ نحو ست سنوات وإنجابهما لثلاثة أطفال هم سيرجيو (4 أعوام)، وماركو (عامين)، وإليخاندور الذي ولد منذ بضعة أشهر، إلا أن كلا من النجم الإسباني راموس وعروسه بيلار ظلا يؤجلان خطوة الإعلان عن الزواج الرسمي على مدار السنوات الست الماضية.