استقالة مفاجئة لمدرب ايسلندا بسبب "الملل"

المصدر: ريكيافيك-أ.ف.ب.

أعلن مدرب منتخب ايسلندا لكرة القدم هيمير هالغريمسون، اليوم، نيته التخلي عن مهامه على الرغم من أنه نجح في قيادة منتخب بلاده الى نهائيات مونديال روسيا 2018.

وقال المدرب البالغ 51 عاما بعدما فاجأ الجميع باستقالته "في حال أردت المتابعة (تدريب المنتخب)، لكنت فعلت ذلك مع التحضيرات ذاتها والحافز ذاته، ولكن في لحظة محددة، هذا النوع من الروتين يجعلني أشعر ببعض الملل".

وتابع "اعتقد انه الوقت المناسب للمجموعة (اللاعبون) للاستماع الى حديث آخر، وأن يكون لديها رؤية جديدة من أجل ضخ ديناميكية جديدة".

وأشرف هالغريمسون على تدريب منتخب ايسلندا منذ عام 2011، بداية كمساعد للمدرب السويدي لارس لاغرباك ومن ثم كشريك للمدرب السويدي في مهمة الاشراف على المنتخب في بطولة اوروبا 2016، قبل أن يتسلم دفة القيادة بمفرده في العام ذاته.

وجاء قرار هذا المدرب مخالفا لنية الاتحاد الايسلندي لكرة القدم الذي كان يسعى الى تمديد عقده، الذي شارف على الانتهاء، لفترة عامين.

وجاء في بيان نشره رئيس الاتحاد غودني بيرغسون الذي شكر مدرب "ستراكارنير اوكار" (شباننا وهو لقب المنتخب) على الجهود التي بذلها خلال أعوام اشرافه على الفريق "هيمير (هالغريمسون) كان خيارنا الاول بفضل عمله الرائع في السنوات الاخيرة".

وباشراف هالغريمسون برز المنتخب الايسلندي على الساحتين الاوروبية والعالمية محققا افضل النتائح في تاريخه، بوصوله الى الدور ربع النهائي لبطولة اوروبا 2016 بعدما اقصى انجلترا (2-1)، كما دون طبيب الأسنان اسمه في تاريخ بلاده، وذلك بقيادة المنتخب للمشاركة في كأس العالم للمرةالأولى في تاريخه.

ولعبت ايسلندا في مونديال روسيا 2018 في المجموعة الرابعة الى جانب كل من الارجنتين وكرواتيا ونيجيريا، واحتلت قاع الترتيب برصيد نقطة يتيمة من تعادل تاريخي مع الارجنتين ونجمها ليونيل ميسي (1-1) قبل أن تسقط امام نيجيريا (صفر-2) وكرواتيا (1-2).

وشكر هالغريمسون كل من ساهم في نجاحات المنتخب قائلا "أنا سعيد وشاكر لأني كنت جزءا من روحية هذا الفريق بداية وقبل كل شيء" وأنه "إمتياز أن أغادر المنزل (المنتخب) وهو في هذه الحالة".

ولم يتم الاعلان عن المدرب الذي سيخلف هالغريمسون في منصبه، ولكن الاتحاد اشار الى أنه في صدد دراسة لائحة كبيرة من الاسماء "الوطنية والاجنبية" من أجل إختيار الافضل.

وستواجه ايسلندا نظيرتها سويسرا في 8 سبتمبر المقبل في سان غال تحضيرا لافتتاح النسخة الاولى من دوري الامم المعتمد من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا.