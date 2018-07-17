إطلاق اسم "مبابي" على ثور أرجنتيني

المصدر: بوينوس إيرس - أ ف ب

أطلق اسم "مبابي"على ثور أرجنتيني يزن 920 كلغ تكريما لبطل العالم في كرة القدم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، في معرض بوينوس ايرس الزراعي.

وبحسب تقليد المجتمع الريفي، تمنح منظمة أرباب العمل الأرجنتينية التي تدافع عن حقوق الزراعيين، كل سنة اسما مرموقا للثور الأول المشارك في أهم منافسة في البلاد.

ويضف مربو "كوراكو" في مقاطعة لابامبا المهاجم مبابي بانه "ثور ذات طابع جيد وشكل جيد، متوسط الحجم وأنغوس ذات جودة عالية".

وتألق مبابي (19 عاما) بشكل كبير في مونديال روسيا 2018 الذي أحززته بلاده الأحد على حساب كرواتيا (4-2) للمرة الثانية في تاريخها.

وقورن بالأسطورة البرازيلي بيليه نظرا لصغر سنه بعد أن اصبح ثاني اصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية بعد بيليه بالذات، ومرتين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في المباراة ضد الأرجنتين في ثمن النهائي.

ونال جائزة افضل لاعب ناشىء في البطولة، واكد هدفه الرابع في النهائي تفوق "الزرق" على المفاجأة الكرواتية.