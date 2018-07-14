«الضرائب الإسبانية» تهدد رونالدو بالسجن في إيطاليا

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أعلنت وزارة المالية في إسبانيا أن لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الجاري، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مهدد بالسجن في أي لحظة حالة إذا ما ثبتت عليه تهمة التهرب الضريبي ولم يتوصل الطرفين لتسوية مالية.



وقال الأمين العام للوزارة المالية في اسبانيا خوسيه ماريا مولينيدو، في تصريح لصحيفة ماركا الإسبانية: "أن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس لن يغير من العقوبة التي قد تصدر عليه بالسجن حتى في تواجده بإيطاليا إذ يمكن تفعيل مذكرة اعتقاله”.

ودخل رونالدو في حرب طويلة مع مصلحة الضرائب في إسبانيا التي اتهمته بالتهرب من دفع ما يقارب 15 مليون يورو، ورغم أن العديد من المصادر أكدت على توصل الطرفين لتسوية مالية في يونيو الماضي، إلا أن القضية لم تنتهي حتى الآن وما زال الدون مهدداً بدخول السجن في حال حكم القاضي بذلك.

وتابع خوسيه ماريا: “سوف يستمر محامو رونالدو بالدفاع عنه في المحاكم الإسبانية، وهناك أيضاً محكمة العدل الأوروبية لها دور في هذه القضية”.

يذكر أن رونالدو قرر الرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو بعد أن قضى 9 سنوات في سانتياجو برنابيو حقق خلالها لقب الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.