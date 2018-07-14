المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

العين

غادرت بعثة فريق العين، أمس، متوجهة إلى سلوفينيا لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، وسيكتمل عقد اللاعبين خلال اليومين القادمين، يذكر أن «الزعيم» سيبدأ استحقاقاته في الموسم الجديد، بمواجهة فريق وفاق سطيف في البطولة العربية.

الظفرة

تعقد شركة نادي الظفرة لكرة القدم، في السابعة من مساء اليوم، مؤتمراً صحافياً بمقر النادي، لتقديم المدرب الجديد، الصربي فوك رازوفيتش، يذكر أن الظفرة سيبدأ معسكره الخارجي في ألمانيا يوم 29 الجاري.

تبرع

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمرية، بالتبرع لحفر بئر ماء يعود نفعها على إحدى القرى الفقيرة في جمهورية بنغلاديش، في إطار الأعمال الخيرية في «عام زايد»، وعبر اللاعبون عن سعادتهم بهذه المشاركة في إطار مبادرات «عام زايد».