رحيل زيدان يفتح الباب أمام عودة نجوم ريال مدريد

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

يبدو أن رحيل المدرب الفرنسي لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان سيفتح الباب أمام عودة واستقرار عدداً من اللاعبين "المغضوب عليهم" في عهد المدرب السابق للفريق، والحديث الأن عن لاعبين الأول هو الويلزي جاريث بيل، الذي كان قريب من الرحيل لولا مغادرة المدرب وهو ما جعله يؤجل قراره حتى الأن أما اللاعب الثاني فهو الكولومبي جيمس رودريغوس.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد يفكر في إعادة جيمس رودريغيز، المعار إلى بايرن ميونخ خاصة وأن اللاعب أظهر بأنه سيكون سعيداً بالعودة إلى العاصمة الإسبانية، ويتواجد اللاعب الكولومبي حالياً مع بايرن ميونيخ حتى 30 يونيو 2019، مع احتفاظ البافاريين بخيار الشراء مع نهاية فترة إعارته.

وقالت الصحيفة، "عودة اللاعب إلى ريال مدريد تتوقف في النهاية على رغبة رودريغيز وبيريز، فيجب على مدريد التفاوض مع بايرن ميونيخ، وقد أعرب النادي الألماني بالفعل عن رغبته في الاستفادة من خيار الشراء عند انتهاء فترة الإعارة، ولكن هذا التصريح كان الوضع فيه مختلف داخل مدريد مع وجود زين الدين زيدان كمدرب".

وأضافت الصحيفة: "يعتقد مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيجي، أن جيمس أكثر من مجرد لاعب مربح وأنه يمكن أن يؤدي في مدريد، قبل التوقيع على اتفاقية اعارته لموسمين في بايرن، مدريد وجيمس وقع عقد جديد سينتهي في 30 يونيو 2021 ، بعد عامين من نهاية فترة الإعارة مع البافاريين، وكان على صانع الألعاب أن يبحث عن حياة خارج ملعب سانتياغو برنابيو بسبب عدم توافقه مع زيدان".

ووصل جيمس إلى مدريد بعد نهائيات كأس العالم 2014، وهي البطولة التي ظهر فيها بشكل رائع مع المنتخب الكولومبي.، ومع وجود كارلو أنشيلوتي، قدم جيمس أفضل موسم له، حيث سجل 17 هدفاً وقام بتوزيع 18 تمريرة حاسمة في 46 مباراة".

وفي موسم 2016 مع زيدان، أخبر المدرب رئيس النادي فلورنتينو بيريز، أنه لن يمانع في مغادرة اللاعب، ومع ذلك يبدو أن بايرن ميونيخ أكثر من راض عن ما قدمه اللاعب، وشكر كارل هاينز رومنيجه علانية أنشيلوتي لإصراره على توقيع الكولومبي، حيث سجل لاعب خط الوسط المهاجم ثمانية أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة في 39 مباراة مع بايرن الموسم الماضي، ولم يقرر نيكو كوفاتش، المدرب الحالي للفريق البافاري، حتى الآن مستقبل جيمس الذي أصبح اليوم 27 عاماً، ولا أحد يستطيع أن يشك في أن اللاعب الكولومبي قدم موسمًا رائعًا في بايرن ميونيخ وأن الإصابات فقط هي التي حالت دون حصوله على فرصة رائعة للعب في كأس عالم مع كولومبيا".