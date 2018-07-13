المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

وعكة

تعرّض والد رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة لوعكة صحية، اضطر على أثرها لدخول المستشفى، ما دفع رئيس اتحاد الكرة للبقاء معه فترات طويلة للاطمئنان على حالته الصحية التي بدأت في التحسن.

رفض

رفض ذوو أحد لاعبي منتخب الشباب الموافقة على احتراف نجلهم بأحد الأندية البرتغالية التي أبدت إعجابها بمستوى اللاعب، إذ علل والد اللاعب رفضه قبول العرض بخوفه من أن يتأثر نجله بحياة الغرب التي تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا.

زيارة

زار وفد من الهيئة العامة للرياضة اتحاد الكرة الأسبوع المنقضي؛ لشرح مواد قانون الرياضة الجديد، حيث التقى الوفد رئيس الاتحاد مروان بن غليطة، الذي عرض على الوفد بعض الملاحظات على القانون الذي يتم الإعداد له تمهيداً لاعتماده رسمياً قريباً.

مدرب

تفاضل إدارة نادي الشارقة بين المدرستين التونسية والمصرية لاختيار المدرب الذي سيتولى الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة السلة الموسم المقبل، في ظل عدم الاستقرار بعد على هوية المدرب الجديد.

موافقة

يتطلع جمهور أحد الأندية الصاعدة حديثاً إلى دوري الخليج العربي للحصول على موافقة مالية من الجهات المسؤولة للتعاقد مع لاعب أجنبي إفريقي يلعب في خط الهجوم، بعد أن قوبل الطلب الأول بالرفض.