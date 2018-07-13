لاعبو كرواتيا يعتذرون لمصوّر «دهسوه» فرحاً

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

شهد الشوط الإضافي الثاني من مباراة منتخب كرواتيا ضد نظيره المنتخب الإنجليزي لقطة طريفة عقب تسجيل كرواتيا هدف الفوز الثاني في الدقيقة 108 من الشوط الإضافي الثاني للمباراة، التي جمعتهما في نصف نهائي مونديال روسيا 2018، وانتهت بفوز الكروات 2-1، حيث تعرض المصور يوري كورتيز للسقوط على الأرض والدهس من لاعبي كرواتيا خلال احتفالهم بهدف زميلهم ماريو ماندزوفيتش، قبل أن يدرك اللاعبون ذلك ويعودوا للاطمئنان على حالته والاعتذار له فور انتهاء المباراة.

وكان المصور يوري كورتيز الذي يعمل مع وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» ضمن الطواقم التصويرية القريبة من المنطقة التي توجه إليها اللاعب الكرواتي ماريو ماندزوفيتش عقب تسجيله هدف الفوز، خصوصاً أن كرواتيا كانت متأخرة بهدف دون رد منذ الدقيقة الخامسة للمباراة، لتدفع فرحة لاعبي كرواتيا بهدف زميلهم إلى عدم الانتباه إلى المصور والتوجه باندفاع كبير للاحتفاء بماندزوفيتش، إلا أن اللافت في الأمر أن المصور لم يتوقف عن التقاط صور فرحة اللاعبين الكروات حتى أثناء سقوطه على الأرض، وتم نشر تلك الصور بالفعل على مواقع الإعلام، لتكون من أكثر صور مونديال روسيا 2018 واقعية.

وحرصت وكالة الأنباء الفرنسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على طمأنة الجميع على حالة المصور عبر تغريدتين، جاء في الأولى: «لا بأس، يوري بخير»، فيما حملت التغريدة الثانية عبارة: «قدم ماريو ماندزوفيتش المساعدة لمصور (فرانس برس) يوري كورتيز بعد أن سقط عليه هو وزملاؤه بينما كان يحتفل بالهدف الثاني».

يذكر أن الوقت الأصلي لمباراة المنتخبين الإنجليزي والكرواتي انتهت بنتيجة التعادل 1-1، بعد أن تقدم الإنجليز في الدقيقة الخامسة عبر اللاعب كيران تريبيير من ركلة حرة رائعة، قبل أن يعادل إيفان بيريسيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي الكفة لكرواتيا في الدقيقة 68، لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين عرف خلالهما الكروات وعبر مهاجمهم ماندزوفيتش كيفية حصد الفوز وبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخهم، خصوصاً أن كرواتيا ستواجه مساء بعد غدٍ في موقعة النهائي المنتخب الفرنسي.