فان باستن ينتقد «مسرحيات» نيمار

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

انتقد النجم الهولندي السابق، ماركو فان باستن، مبالغة المهاجم البرازيلي، نيمار، في السقوط خلال مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، التي خرج «سيليساو» من دورها ربع النهائي.

وعن سقطات لاعب باريس سان جرمان الفرنسي المتكررة، التي اعتبرها كثيرون أشبه بحركات تمثيل استدعت الكثير من الأشرطة الساخرة عبر مواقع التواصل، قال عضو مجموعة الدراسة الفنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «إذا كان هناك الكثير من العروض المسرحية فهذا لن يساعدك».

وأضاف بطل كأس أوروبا 1988: «من الجيد دوماً أن يكون لديك القليل من الحس الفكاهي، وإذا استخدمه الناس فهذا إيجابي، إذا كان هناك الكثير من العروض المسرحية فهذا لن يساعدك، يجب أن يفهم نيمار هذا الأمر».

ويعد فان باستن (53 عاماً) من أفضل اللاعبين في تاريخ هولندا، وقد نال الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي في أعوام 1988 و1989 و1992.

في المقابل، امتدح فان باستن قائد منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، الذي أوصل بلاده إلى النهائي الأول في تاريخها، لمقابلة فرنسا بعد غدٍ.

وقال فان باستن إن لاعب ريال مدريد الإسباني «يقود فريقه (المنتخب)، يدير اللعب، أن تملك لاعباً مثله فهذا يوصلك بعيداً».