تشيلسي يقيل أنطونيو كونتي

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أكدت شبكة "سكاي سبورت"، أن نادي تشيلسي الإنجليزي أقال الإيطالي أنطونيو كونتي، ليحسم بذلك النادي موقف المدير الفني للفريق، في ظل الأنباء التي تشير إلى اقتراب ماوريسيو ساري من تولي المهمة الفنية للبلوز، ويأتي ذلك رغم قيام كونتي بقيادة تدريبات الفريق، استعدادا للموسم الجديد.

ويأتي ذلك عقب قضاء المدرب موسمين في تدريب البلوز حقق خلالها بطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وقرر تشيلسي اعفاء كونتي من منصبه كمدرب للفريق بسبب سلسلة النتائج المخيبة للآمال طوال الموسم الماضي وفشل الفريق في احتلال المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

وفشل كونتي في تحقيق طموحات جماهير البلوز الموسم الماضي على الرغم من قيمته الفنية الكبيرة كونه من أبرز الأسماء القوية في عالم التدريب.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية بأن ماوريسيو ساري مدرب نادي نابولي الإيطالي بات أقرب الأسماء لخلافة كونتي بتدريب البلوز بالموسم الجديد وهو ما أشارت له العديد من الصحف طوال الفترة الماضية.

وكان نادي نابولي قد أعلن رحيل ساري عن تدريب الفريق قبل بضعة أشهر وتم تعيين مواطنه كارلو أنشيلوتي بدلاً منه بمقاعد تدريب فريق الجنوب الإيطالي.

وقاد ساري فريق نابولي لاحتلال وصافة بطولة الكالتشيو الموسم الماضي وكان منافساً قوياً ليوفنتوس حتى الرمق الأخير بل كان قريباً من الفوز بالبطولة واحتل صدارة الترتيب لفترة طويلة لكن فشل في التتويج بالبطولة في النهاية.