إلغاء السوبر المصري - السعودي

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، إلغاء مسابقة الكأس السوبر المصري - السعودي، التي كان من المقرر أن تقام في جدة والقاهرة. ونشر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، في صفحته على موقع «فيس بوك»: «جاء قرار الاتحاد السعودي بناء على عدم اتفاق الأطراف ذات العلاقة في الجانب المصري على مواعيد مناسبة لإقامة المباراتين». وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي بطل مصر، والهلال بطل السعودية، في جدة، بينما تقام مباراة الزمالك المصري واتحاد جدة السعودي في السوبر المصري - السعودي لبطل الكأس في القاهرة.

من جهة أخرى، اعتمد الاتحاد السعودي موعد إقامة مباراة السوبر بين ناديي الهلال والاتحاد في لندن 18 أغسطس المقبل».